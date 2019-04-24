شؤون فلسطينية

اشتية: يجب تشكيل تحالف دولي لإنقاذ حل الدولتين ومواجهة صفقة القرن

اشتية: يجب تشكيل تحالف دولي لإنقاذ حل الدولتين ومواجهة صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة تشكيل تحالف دولي من الدول العظمى، لإنقاذ حل الدولتين، ومواجهة صفقة القرن الاميركية، التي لم يشارك المجتمع الدولية في إعدادها والتشاور بها قبل إعلانها.

جاء ذلك خلال لقاء، جمعه مع ممثلة جمهورية بولندا لدى فلسطين الكسندرا بوكوفسكا، اليوم الأربعاء؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك، ودفع العلاقات الثنائية بين فلسطين وبولندا إلى الامام.

وتسلم اشتية، من ممثلة بولندا، رسالة تهنئة من رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، لمناسبة توليه منصبه.

وجاء في الرسالة: "نيابة عن الحكومة ومني شخصيا اهنئكم واتمنى لكم التوفيق في مهامكم كرئيس للوزراء، العلاقات بين بلدينا تنمو وتزدهر، واؤكد لكم حرصي على تقويتها في المستقبل القريب، وأنا سعيد بنمو اهتمام الفلسطينيين بالدراسة في بولندا، والذي انعكس بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة، فلسطين ستبقى لها اولوية في المساعدات التنموية البولندية، وأؤكد لكم دعم بولندا لاستئناف عملية السلام في الشرق الاوسط، وتهيئة الظروف لخلق سلام دائم في المنطقة".

وثمن اشتية دعم بولندا لفلسطين، خاصة دعم موازنة (أونروا)، مشيدا بموقفها الثابت من رفض تغيير وضع (أونروا)، لا سيما من قبل الادارة الاميركية.


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