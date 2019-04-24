دولي

رئيس الفلبين يهدد كندا بـ"قوارب القمامة"

رئيس الفلبين يهدد كندا بـ"قوارب القمامة"
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، كندا ضمن نزاع طويل حول نفايات كندية تم تصديرها إلى بلاده وهدد بإعادتها إلى هناك.

وقدمت مانيلا عدة احتجاجات دبلوماسية إلى كندا بسبب أطنان من النفايات التي تم شحنها إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

وأوضحت كندا أن الشحنة كانت صفقة تجارية ولم تدعمها الحكومة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال دوتيرتي للمسؤولين الليلة الماضية: "بالنسبة للقمامة الكندية.. أريد إعداد قارب".

وأضاف: "من الأفضل أن يسحبوا هذا الشيء وإلا فسأعيده بحرا إلى كندا وألقي قمامتهم هناك".

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء قالت السفارة الكندية في مانيلا: "إن مسؤولين من كلا البلدين يعملون على القضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب" ولضمان معالجة المواد بطريقة تراعي المسؤولية البيئية".

وكانت شركة كندية نقلت إلى الفلبين بين عام 2013 و2014 ما يزيد على 100 حاوية اكتشفت سلطات الجمارك المحلية أنها تتكون من قمامة تشمل مخلفات مطبخ وحفاضات للبالغين.

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