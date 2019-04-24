أمريكا توضح حقيقة إقامة الكونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية

قال جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط لعملية السلام: "الملك عبد الله والأردن حلفاء قويون للولايات المتحدة الأمريكية".





وأضاف غريبنلات في تغريدة له على موقع (تويتر): "إن الشائعات التي تشير إلى رؤيتنا للسلام تتضمن كونفدرالية بين الاردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، أو الرؤية التي تفكر في جعل الاردن وطنا للفلسطينيين، غير صحيحة"، مطالبا في الوقت ذاته بعدم نشر مثل هذه الشائعات.













رام الله - دنيا الوطن