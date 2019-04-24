نقابة الصحفيين تجتمع بالأطر والمؤسسات الصحفية

عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والأطروالمؤسسات الصحفية اجتماعًا لها في مقر النقابة في غزّة، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد الحريات الصحفية وزيارة وفد النقابة إلى جمهورية مصر العربية مؤخرًا.





وشارك في الاجتماع المكتب الحركي للصحفيين وبيت الصحافة ومركز غزّة لحرية الإعلام، ملتقى اعلاميات الجنوب، وفلسطينيات، والتجمع الصحفي الديمقراطي والتجمع الاعلامي الديمقراطي.





وأكد المجتمعون على دور نقابة الصحفيين في تنظيم العمل الصحافي التي من خلاله يمكن للنقابة تحديد من هو الصحافي وتعريفه، داعية إلى التعامل مع بطاقة النقابة بشكل رسمي لمن يحملها في مجال عمله.





وطالب المجتمعون بضرورة حماية الحريات الصحفية ووقف كل أشكال الانتهاكات على الصحفيين وتجميد أي شرط جديد تحد من الحريات الصحافية.





واطلع نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل المجتمعيين على زيارة وفد النقابة الى مصر، واللقاءات التي اجرتها النقابة مع اتحاد الصحفيين العرب والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بالإضافة لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وشرح ما تم الاتفاق عليه في آلية تسهيل سفر الصحفيين.





وأكد المجتمعون على ضرورة الدعوة من قبل نقابة الصحفيين لإطلاق ورشة حوار شامله بمشاركة المؤسسات والأطر الصحفية تفضي إلى اتفاق على أجزاء الانتخابات لنقابة الصحفيين ورسم الخطوط المهنية إلى المرحلة المقبلة.

وتم الاتفاق على تنظيم وقفة في 5/3 أمام المندوب السامي لحقوق الإنسان في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة.





رام الله - دنيا الوطن