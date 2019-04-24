شؤون فلسطينية

"التنمية" بغزة: صرف "شيكات الشؤون" في 16 مايو المقبل

"التنمية" بغزة: صرف "شيكات الشؤون" في 16 مايو المقبل
مواطنون أمام أحد البنوك بغزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن دفعة برنامج التحويلات النقدية الأخيرة للعام 2018 سيتم صرفها في السادس عشر من مايو المقبل في جميع محافظات الوطن.

وأكد د. مجدلاني حرص الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة التنمية الاجتماعية بوجه خاص على دعم وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، فقد بلغ عدد الاسر المستفيدة في قطاع غزة ما يقارب 71 الف أسرة وذلك بمساهة مالية تجاوزت 90 مليون شيكل أي ما يقارب ضعف المستفيدين في محافظات الضفة الغربية، نظرا لظروف المأساوية التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الاسرائيلي الخانق.

ومن الجدير بالذكر أن اجمالي عدد المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة يصل الى ما يقارب107 ألف أسرة بمبلغ اجمالي 122 مليون شيقل تقريبا. 

وكان غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، قد كشف في وقت سابق، عن موعد صرف الدفعة المالية للحالات المستفيدة من البرنامج النقدي  لوزارة التنمية الاجتماعية، المعروف بـ"شيكات الشؤون".

ونقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة عن حمد قوله، إن موعد صرف "شيكات الشؤون" للأسر الفقيرة سيكون في السادس عشر من آذار/مايو المقبل.  

يشار إلى أن الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحديداً من الفقراء، يستفيدون مما يُسمى "شيك الشؤون"، حيث يصرف لهم راتب مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر.

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