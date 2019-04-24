المالكي: مشروع المعهد الدبلوماسي يدخل حيز التنفيذ في رام الله



ويذكر، أن عملية الحفر قد بدأت على أن تستكمل خلال 60 يوماً، وبعد ذلك ستبدأ عملية البناء، ورافق الوزير في جولته كل من مساعد الوزير لشؤون اسيا وأفريقيا وأستراليا السفير د. مازن شامية، واللجنة الفنية المكلفة بمتابعة المشروع، إضافة إلى وحدة الإعلام ومكتب الوزير.

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، منطقة سردا، مشروع "المعهد الدبلوماسي الفلسطيني" بتمويل من الحكومة الهندية.وثمن الوزير المالكي، الدعم الهندي للمؤسسات الفلسطينية، وخاصة بناء هذا الصرح الدبلوماسي المهم؛ لتطوير القدرات والكفاءات الفلسطينية، والذي سيكون له أثر كبير في رفع كفاءة العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارات وبعثات دولة فلسطين بالخارج، وإعداد كوادر دبلوماسية قادرة على الانخراط في العمل الدبلوماسي.كما أوضح الوزير المالكي، أن المعهد الدبلوماسي، سيقوم بإعداد برامج متخصصة بالعمل الدبلوماسي واستقطاب الكفاءات الأكاديمية على الصعيد المحلي والدولي، ودعا إلى تضافر الجهود لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة.