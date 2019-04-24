اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب الشبان وأهالي المخيم، ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال، ولم يُبلغ عن إصابات.
اندلعت مواجهات، اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب الشبان وأهالي المخيم، ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال، ولم يُبلغ عن إصابات.
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