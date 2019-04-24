اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب الشبان وأهالي المخيم، ما تسبب بحالة من الرعب بين الأطفال، ولم يُبلغ عن إصابات.