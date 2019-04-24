الاحتلال يَنصب حاجزاً عسكرياً جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزاً عسكرياً في منطقة النشاش على مدخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقام جنود الاحتلال، بتفتيش مركبات المواطنين، ودققوا في هوياتهم الشخصية، ما تسبب في عرقلة حركتهم إلى أماكن عملهم.
نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حاجزاً عسكرياً في منطقة النشاش على مدخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقام جنود الاحتلال، بتفتيش مركبات المواطنين، ودققوا في هوياتهم الشخصية، ما تسبب في عرقلة حركتهم إلى أماكن عملهم.
التعليقات