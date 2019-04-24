شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً "مهماً" حول عمل معبر رفح غداً الخميس

الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً "مهماً" حول عمل معبر رفح غداً الخميس
معبر رفح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تنويهاً "مهماً" حول عمل (معبر رفح البري) غداً الخميس.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني: "تنوّه وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين الكرام، بإغلاق (معبر رفح البري) غداً الخميس 25 نيسان/ أبريل 2019م؛ وذلك بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري".

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