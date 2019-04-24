الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً "مهماً" حول عمل معبر رفح غداً الخميس

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تنويهاً "مهماً" حول عمل (معبر رفح البري) غداً الخميس.



وقالت عبر موقعها الإلكتروني: "تنوّه وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين الكرام، بإغلاق (معبر رفح البري) غداً الخميس 25 نيسان/ أبريل 2019م؛ وذلك بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري".

رام الله - دنيا الوطن