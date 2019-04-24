وزير الأشغال العامة يبحث سبل التعاون مع رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية





وهنأ رئيس غرفة التحكيم زيارة بتقليده منصب وزير الأشغال العامة والإسكان، متمنياً له التوفيق، وفتح آفاق التعاون المستمر بين الطرفين.



ورحب زيارة بالفكرة، معبراً عن شكره لهذه المبادرة التي تخدم الصالح العام، كما تؤدي إلى تفعيل غرفة التحكيم الفلسطينية والنهوض بها للأفضل.



واتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم، تتضمن معايير تحكيم معينة، وضمن العقود التي تسمح بذلك، مع ضرورة مراعاة الأمور الفنية اللازمة، حتى لا يتم الوقوع بأي إشكاليات.



وفي نهاية اللقاء، قدم جمعة والوفد المرافق، شهادة شكر وتقدير للوزير زيارة.









رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، مع رئيس غرفة التحكيم الفلسطينية، م. تاج جمعة، سبل التعاون بين الطرفين، فيما يخص تحكيم قضايا العقود، التي تنجم عنها خلافات ونزاعات، وذلك في غرفة التحكيم الفلسطينية الدولية.جاء ذلك، خلال استقبال زيارة لوفد من غرفة التحكيم الفلسطينية، وبحضور وكيل الوزارة فيصل فريحات.