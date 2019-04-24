عبد الله: حماس مستعدة لأن تذهب لنتنياهو مقابل تمسكها بحكم قطاع غزة

خاص دنيا الوطنعلّق القيادي في حركة فتح، د. عبد الله عبد الله، اليوم الأربعاء، على عقد جلسة بغزة للمجلس التشريعي المحلول، وتصويت قيادات في حركة حماس، وآخرين بالتيار الإصلاحي، بأن حكومة د. محمد اشتية غير شرعية.وقال عبد الله في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن حماس عندما شكّلت حكومة لوحدها اعتبرتها شرعية، وعندما شكّلت اللجنة الإدارية قبل سنتين، وأعادت تشكيلها قبل أسبوع، تعتبر ذلك شرعية، بينما حكومة تشمل سبعة فصائل فلسطينية، تعتبرها غير شرعية.وأضاف: نحن نتحمل مسؤولية المشروع الوطني، ونحن أصحاب المشروع وحماته، وندافع عنه، ولا يوجد أحد يزاود على القيادة وهي تقف في وجه أقوى قوة في العالم، وهي الولايات المتحدة.وشدّد على أنه لا يوجد أحد يمكن أن يقف في وجه الإدارة الأمريكية، مثل ما وقفت القيادة الفسطينية.ووصف عبد الله حماس بأنها مرتبكة في ذاتها، خاصة بعد تصريحات متباينة من قيادتها حول كلمة الرئيس محمود عباس في مجلس وزراء الخارجية العرب.وتساءل القيادي في حركة فتح، "ماذا تريد حماس"، مضيفاً من الواضح أنها مستعدة أن تذهب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل أن تبقى في وضع تحكم لقطاع غزة.وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل، تريدان من تمسك حماس في قطاع غزة، عدم قيام دولة فلسطينية، وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، ولذلك يجب على حماس، أن تنتبه لأن التاريخ لا يرحم، وفق تعبيره.