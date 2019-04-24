الصالح يُوعز للهيئات المحلية بتقديم تسهيلات مالية لتسديد رسوم موظفي القطاع العام

رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، تعميماً للهيئات المحلية، يقضي بتقديم تسهيلات مالية لموظفي القطاع العام، بما يتعلق بالرسوم الشهرية المستحقة على الموظف العمومي (مياه، كهرباء، نفايات) على أن يتوفر ما يثبت ذلك، وأن يتم تحصيل تلك المستحقات المترتبة عليهم في حال انتهاء الأزمة المالية الراهنة، واستقرار دفع الرواتب، وفقاً لإجراءات متفق عليها بين الهيئة المحلية والموظف العمومي.جاء هذا التعميم، بمناسبة حلول شهر رمضان، ونظراً للأزمة المالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني؛ نتيجة لإجراءات الاحتلال التعسفية بحجز الأموال.