نوفل: (موسكو) تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لبلورة رؤية جديدة لعملية السلام

رام الله - دنيا الوطنأعلن سفير دولة فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أن موسكو تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على بلورة رؤية جديدة لعملية السلام، تقوم على أساس الشرعية الدولية، كبديل لـ (صفقة القرن) الأمريكية.وأضاف نوفل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن هذا التحرك الدولي، يعكس موقفاً مهما برفض المخطط الأمريكي، مشيراً إلى أهمية طرح آليات للتنفيذ، وعدم انتظار عرض ما تبقى من الصفقة، خلال الأسابيع المقبلة.