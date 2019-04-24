حماس: استمرار الاحتلال بهدم منازل المقاومين فشل حقيقي تعيشه حكومته





وأضافت في بيان لها تعليقاً على هدم الاحتلال لمنزل الشهيد عمر أبو ليلى: أن "إرادة أبناء شعبنا والمقاومين الأبطال، ستظل حاضرة لتفاجئه في كل مرة".



وتابعت الحركة: "نحيي عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، والموقف المشرف لوالدته التي وقفت على أنقاض منزلها؛ لتؤكد على أن شعبنا سيواصل مقاومته وثباته في الأرض، وكما قالت والدة الشهيد (فشرت عينكم) أن تكسروا إرادتنا".



ودعت حماس أبناء شعبنا الأبي؛ للتضامن مع عائلة الشهيد، "فشعبنا الأصيل دائما يحمي المقاومين، ويحتضن عائلاتهم، وإن شعبنا الذي شهد لـ (عمر) ببطولته، سيجعل حقد الاحتلال الذي أفرغه بطريقة همجية في منزل عائلة أبو ليلى، يرتد عليه حسرة وندماً".



وأكدت الحركة على أن المقاومة في الضفة، ستبقى عزيزة أبية، بشموخ نسائنا ورجالنا وببطولة شبابنا، وهذه الدروس البطولية التي تقدمها عائلات المقاومين، ليس لها مكافأة إلا الاستمرار بنهج المقاومة، الذي سيقودنا للتحرير والنصر بإذن الله.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء: إن مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المقاومين تعبر عن فشل حقيقي، تعيشه حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية، في ردع المقاومين في الضفة الأبية.