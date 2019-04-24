خالد: لن يشتري أي فلسطيني بضاعة (صفقة القرن) الفاسدة والمسمومة





كما في قطاع غزة، ومواصلة العمل بالتعاون مع جميع الدول والقوى الشقيقة والصديقة والدول المحبة للعدل والسلام، من أجل عزل إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني، ودولة تمييز عنصري، وتطهير عرقي، ومن أجل جلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.

وكذلك، بعد سلسلة المواقف والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتنكرها الكامل لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وشطب قضيتهم من جدول أعمال مفاوضات (صفقة القرن)، هذا إلى جانب الموقف من الاستيطان والموافقة المسبقة لإسرائيل على ضم الكتل الاستيطانية والمستوطنات إلى سيادتها، الأمر الذي يقدم الصفقة الأميركية على حقيقتها كبضاعة فاسدة، وباعتبارها كما قال كوشنير تركز على الجانب الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين وحسب.ودعا خالد إلى ضرورة الإسراع في قلب الطاولة على (صفقة القرن) الأميركية التصفوية، بالبدء بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في كل ما يتصل بتحديد العلاقة مع إسرائيل بدءاً بوقف التنسيق الأمني، وقفاً شاملاً ونهائياً، ومروراً بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وانتهاء بخطوات فك ارتباط مع إسرائيل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية وفرض المقاطعة على بضائعها ومنع دخولها الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية.