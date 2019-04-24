الاحتلال الإسرائيلي يمنع 14 مواطنًا من السفر عبر (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 14 فلسطينيًا من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الثلاثاء، بحجة المنع الأمني.





وأشارت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان الأربعاء، أن 6513 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.





وذكرت، أن عدد المغادرين بلغ 3300 مسافر، والقادمين 3213 مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 14 مواطنًا.





ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم، من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً في كلا الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطن