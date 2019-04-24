مستوطنون يقتحمون مناطق بالضفة

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة ما بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، اقتحموا منطقة البرك، بحماية جنود الاحتلال، وأدوا طقوساً تلمودية في المكان.



كما اقتحم مستوطنون بلدة السموع جنوب الخليل، لإقامة صلوات تلمودية، احتفالاً بالأعياد اليهودية.



وأغلقت قوات الاحتلال محيط البرج الأثري في البلدة، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين، أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.



وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، اقتحم مستوطنون منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان، أسفرت عن إصابة 21 مواطناً بالرصاص والاختناق.



رام الله - دنيا الوطن