العوض يَرُد على موسى: نأسف لأوصافك غير السياسية ونربأ بأنفسنا عن المهاترات

خاص دنيا الوطن



رد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، على تصريحات القيادي بحركة حماس، يحيى موسى، والتي هاجم فيها الحزب، واعتبره "أدوات رخيصة" لحركة فتح.





وقال العوض: "نأسف للأوصاف غير السياسية، التي وردت على لسان السيد يحيى موسى في حواره مع "دنيا الوطن" المتعلقة بحزب الشعب".





وأضاف العوض: "نربأ بأنفسنا عن الدخول في مهاترات لن تزيد الأمور إلا تعقيداً في وقت نحن بحاجة لتوسيع مساحة الحوار بعيداً عن التوصيفات التي لا نرغب في مجاراتها".



يذكر، أن القيادي بحماس يحيى موسى، قال: "في كل قضية يظهر لنا قيادات الحزب الشيوعي السابق، وسموا أنفسهم حزب الشعب بهذا الكلام الفارغ، والآن أصبحوا أدوات رخيصة لفتح" وفق تعبيره.