طالع الرابط: "التعليم" بغزة تعلن مواعيد امتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأربعاء مواعيد امتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية للعام 2019/ 2020.
وأعلنت الوزارة، أن جميع المتقدمين لشغل الوظائف التدريسية للعام 2019/2020، بإمكانهم الاستعلام عن مكان، وزمان الامتحان، ورقم الجلوس، من خلال رابط إلكتروني عبر موقعها.
وطالبت المتقدمين باصطحاب البطاقة الشخصية، والتواجد في اللجنة قبل نصف ساعة من بداية الامتحان.
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأربعاء مواعيد امتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية للعام 2019/ 2020.
وأعلنت الوزارة، أن جميع المتقدمين لشغل الوظائف التدريسية للعام 2019/2020، بإمكانهم الاستعلام عن مكان، وزمان الامتحان، ورقم الجلوس، من خلال رابط إلكتروني عبر موقعها.
وطالبت المتقدمين باصطحاب البطاقة الشخصية، والتواجد في اللجنة قبل نصف ساعة من بداية الامتحان.
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