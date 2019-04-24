طالع الرابط: "التعليم" بغزة تعلن مواعيد امتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الأربعاء مواعيد امتحان القدرات التحريرية للوظائف التدريسية للعام ‏‏2019/ 2020‏.وأعلنت الوزارة، أن جميع المتقدمين لشغل الوظائف التدريسية للعام 2019/2020، بإمكانهم الاستعلام عن مكان، وزمان الامتحان، ورقم الجلوس، من خلال رابط إلكتروني عبر موقعها.وطالبت المتقدمين باصطحاب البطاقة الشخصية، والتواجد في اللجنة قبل نصف ساعة من بداية الامتحان.