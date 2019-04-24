رئيس سلطة النقد يتوقع موعد انتهاء أزمة (السلطة) المالية

توقّع رئيس سلطة النقد، عزام الشوا، أن تنتهي الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية في

تموز/ يوليو المقبل.



وقال الشوا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنه نظراً لاقتراب شهر رمضان المبارك، والأعياد، في ظل هذه الأزمة المالية، فإن سلطة النقد، أصدرت تعليماتها للمصارف العاملة في فلسطين، بعدم خصم دفعات القروض المستحقة على الموظفين العموميين، وإنما تؤجل هذه الدفعات خلال الأربعة أشهر المقبلة إلى حين انتظام الرواتب، وبعدها يُصار إلى خصمها كاملة.



وأوضح الشوا، أنه بناء على التعميم الذي صدر عن سلطة النقد للمصارف، فقد شدد على ضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية على تأجيل الأقساط تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، إنما تقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة

على القرض الأصلي فقط.





وأشار رئيس سلطة النقد إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات للاستماع لشكاوى المواطنين، جراء هذه الأزمة، وبناء عليه جاءت تعليمات سلطة النقد، مراعاة للظروف الراهنة، وكذلك بعد الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة.

رام الله - دنيا الوطن