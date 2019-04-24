شعث: مؤتمر لنُصرة الأسرى في بروكسل نهاية الشهر الحالي



وكشف شعث في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن عن سلسلة من التحركات في ثلاث قضايا رئيسية، وهي: "الأسرى والقدس واللاجئين"، بالإضافة إلى موضوع الأرض، ستتمخض عنها خطوات عملية في الفترة المقبلة بالتنسيق بين

دائرة المغتربين والجاليات الفلسطينية في أوروبا.



من جهة ثانية، قال شعث: إن هناك ضغوطات تمارسها الإدارة الأمريكية على دول في الاتحاد الأوروبي في محاولة منها لمنعها من القيام بدور فاعل في عملية السلام، بالتوازي مع حثها على الخروج من اتفاقية (بريكست) للضغط عليها.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، نبيل شعث، عن مؤتمر لنصرة الأسرى، سيعقد في (28- 29) من الشهر الحالي في بروكسل، بحضور الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وعدد كبير من الأحزاب الاشتراكية، وجمعيات الصداقة الفلسطينية الأوروبية.