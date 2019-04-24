هيئة العمل الوطني: أي دعوة خارج المنظمة لمواجهة (صفقة القرن) لن تنجح

قال منسق هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق: إن أي دعوة خارج إطار

منظمة التحرير، لمواجهة المشروع الأمريكي الأسود، تأتي في سياق أوهام البدائل؛

لتشكيل أطر في جوهرها تستهدف منظمة تحرير، كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.



وفي السياق ذاته، قال الزق لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن كل الجهود التي تبذلها إسرائيل عبر المشروع الأمريكي، لنقل الانقسام إلى حالة انفصال؛ لتمرير ( صفقة القرن) وإنشاء كيان سياسي للفلسطينيين في قطاع غزة، مواصفاته أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي.



وأضاف الزق، أن هذا الانقسام، تمت صناعته للوصول للحظة الانفصال، في سياق مشروع معادٍ لشعبنا، في محاولة لشطب فكرة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.



وأكد الزق، أن منظمة التحرير، لن تغلق الباب أمام المصالحة، لأنها الحل الوحيد؛ لمواجهة المشروع الأمريكي الأسود.

رام الله - دنيا الوطن