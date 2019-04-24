الجبهة الشعبية ترفض تشكيل اي هيئة لا تندرج تحت اطار منظمة التحرير



وقالت ابو دقة لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ، ان القوى كلها موقفها ثابت فيما يتعلق بوحدة التمثيل الفلسطيني عبر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا معتبرة ان الخلاف في الاراء اساسه الرغبة في اعادة الهيبة للمنظمة وتعزيز دورها الكفاحي .



وشددت القيادية في الجبهة الشعبية على ضرورة انهاء حالة الانقسام لمواجهة صفقة القرن موحدين .



رام الله - دنيا الوطناعتبرت القيادية في الجبهة الشعبية مريم ابو دقة ان تشكيل حماس لما تسمى هيئة مواجهة صفقة القرن تسهم في تعزيز الانقسام مؤكدة رفضها لأي اطار او هيئة لا تندرج تحت اطار منظمة التحرير .