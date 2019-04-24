محيسن: من يريد مواجهة (صفقة القرن) عليه الاصطفاف خلف القيادة الشرعية



وشدد محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على أنّ من يريد أن يواجه الصفقة عليه أن يصطف خلف القيادة الشرعية، التي ترفض هذه الصفقة، ولا تتعاطى معها.



وقال محيسن: إن فصائل منظمة التحرير، تدرك خطورة المرحلة الحالية، وأعربت عن ذلك في اجتماعاتها مع الرئيس محمود عباس، وخلال مشاركتها في المجلس المركزي، مضيفاً أن الجبهة الشعبية، حتى وإن لم تشارك في المركزي، فلديها برنامج نضالي مناهض للمشروع الأمريكي في المنطقة.



وشدد عضو مركزية فتح، على أن الموقف الرسمي العربي والدولي، لا يعترف إلا بمنظمة التحرير، والرئيس محمود عباس كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، في وقت فشلت فيه كل محاولات الإخوان المسلمين، وحركة حماس في عديد الساحات العربية،

وستفشل أيضاً بفلسطين في أن تكون بديلاً للمنظمة.

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن، حديثَ حركة (حماس) عن تشكيل ما يسمى هيئة عليا لمواجهة (صفقة القرن) بأنه خطوة تتساوق فيها مع الصفقة، وليست معارضة لها.