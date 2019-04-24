حزب الشعب: قرار حماس بتشكيل هيئة لمواجهة (صفقة القرن) ذَرٌّ للرماد بالعيون

اعتبر القيادي في حزب الشعب، وليد العوض، خطوة حركة حماس حول تشكيل ما يسمى

هيئة عليا لمواجهة (صفقة القرن) بمثابة ذر للرماد في العيون، محذراً من مغبة

التعاطي معها.



وأعرب العوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عن قلقه من أن تكون هذه الهيئة؛ لدحرجة الأمور فيها من أجل التفاوض على (صفقة القرن)، وليس لإيقافها.



وقال العوض، ان منظمة التحرير، هي رأس الحربة، وتقف في خندق المواجهة الأول أ مام (صفقة القرن)، مؤكداً أن الطريق الأقصر والأقرب لإحباطها، يتمثل بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، دون مواربة.



وأضاف القيادي في حزب الشعب، أنه يجب العمل على توحيد الجهود؛ لدعم الموقف الفلسطيني الرسمي، المعبر عنه في كافة المحافل الرافض لـ (صفقة القرن)، مشدداً في ا لسياق على أهمية بذل جهد سياسي من قبل الفصائل لتطوير العلاقات مع كافة الأحزاب التقدمية والقومية للضغط على حكوماتها للوقف بجانب شعبنا الفلسطيني.





وحول جلسة المجلس المركزي المقبلة، قال العوض: إن اللجان التي انبثقت عن الدورة السابقة للمركزي، مطلوب منها أن تقدم تقاريرها؛ لتضع المجلس في سياق خططها للعمل على تنفيذها تدريجياً.

رام الله - دنيا الوطن