قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من محافظات الضفة الغربية





كما اعتقل جنود الاحتلال الشاب إسلام أبو هنية، في مدينة طولكرم.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من محافظات الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منتصر عبد الكريم صدوق، خليل خالد صلاح، شحادة محمد صلاح، أكرم إبراهيم صلاح، وأحمد حسين صلاح، وذلك بعد اقتحام منازلهم في منطقة الخضر جنوباً.