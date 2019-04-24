شاهد: والدا الشهيد أبوليلى: "عمر ذلهم بحياته واليوم عنا عرس"

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والدي الشهيد عمر أبو ليلى، يُعلقان على هدم الاحتلال لمنزلهما في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.







وقال والد الشهيد عمر، وفق الفيديو: إن عزيمته قوية ولن يتأثر بهدم المنزل، مضيفاً: "عمر ذلهم في حياته، وهدم البيت لا يساوي شيئاً بالنسبة إلنا".







وقالت والدة عمر: "عزيمتنا قوية واليوم عندنا عرس، وياخدوا كل البيوت، وأنا بجيب جرافة وبكمل على البيت".





يذكر، أن الاحتلال اغتال الشهيد أبو ليلى، بعد تنفيذه عملية طعن وإطلاق نار أدت لمقتل جندي إسرائيلي ومستوطن.





