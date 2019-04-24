دولي

سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو متطرفة تتعامل مع الفلسطينيين بشكل غير عادل

سيناتور أمريكي: حكومة نتنياهو متطرفة تتعامل مع الفلسطينيين بشكل غير عادل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن السيناتور بيرني ساندرز، الذي ينافس على قيادة الحزب الديمقراطي، تمهيداً للانتخابات الرئاسية الأمريكية، صرح ليلة الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية يمينية متطرفة وعنصرية.

وقال ساندرز، في مقابلة مع شبكة (سي. إن. إن): "أؤيد إسرائيل 100%، لكن في رأيي، نتنياهو يعامل الفلسطينيين بشكل غير عادل.. يجب على الولايات المتحدة أن توحد الناس، وليس فقط دعم حل الدولة الواحدة".

وأضاف ساندرز: "أنا لا أعارض إسرائيل، الولايات المتحدة تقدم لها مليارات الدولارات كمساعدات، لكن عليها أن تتعامل مع مشاكل الشرق الأوسط بطريقة عادلة ومنصفة".

يشار إلى أن ساندرز هو يهودي، وتطوع في السابق في كيبوتس شاعر هعمكيم، لكنه يرفض اليوم الحديث عن الموضوع.

وفي الأسابيع الأخيرة، عارض ديمقراطيون آخرون سياسة نتنياهو، بما في ذلك المرشح لقيادة الحزب وعضو الكونجرس السابق بيتو أوروك، الذي هاجم رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه عنصري، وأنه يضر بالديمقراطية الإسرائيلية. وقال: "لكي تنجح العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يجب أن تتغلب على السياسة الحزبية، وعلى رئيس الوزراء العنصري".

وقبل أسابيع قليلة، قال: "لا أعتقد أن نتنياهو يمثل إرادة جميع المواطنين في إسرائيل أو ما هو جيد للتحالف الإسرائيلي الأمريكي".

كما انتقد المرشح فيت بوطاجيج تصريح نتنياهو بأنه يعتزم ضم المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، وقال: "هذا الاستفزاز يضر بالمصالح الإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية.. دعم إسرائيل لا يعني الموافقة على سياسة نتنياهو".

كما احتجت إليزابيث وارين وإيمي كلوبشر، المرشحتان في الحزب الديمقراطي، وعضو الكونجرس الكسندريا أوكاسيو كورتيز على سياسة نتنياهو.

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