عربي

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع اليمني، ومن يملك تأثيراً عليهم، إلى العودة لطاولة المفاوضات، وتنفيذ اتفاق الحديدة.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، أمس الثلاثاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول).

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.

لكن تطبيق الاتفاق يواجه معوقات بسبب تباين الموقعين في تفسير عدد من بنوده، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة، ووضع عراقيل أمام تنفيذه.

وقال دوغريك: "اتصالاتنا مستمرة مع جميع أطراف الصراع، وأيضا مع أولئك الذين يملكون تأثيراً عليهم، للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتنفيذ اتفاق الحديدة".

وأوضح أن تقريراً أممياً صدر الثلاثاء، حذر من تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 20 عاماً، نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ آذار/ مارس 2015.

وأردف أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أظهر أن "الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص، سواء بسبب العنف بشكل مباشر، أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء".

ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.

وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.

التقرير توقع أنه إذا انتهى الصراع خلال عام 2019، فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار، وإذا انتهى عام 2022، فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاماً.

أما إذا استمر الصراع حتى عام 2030، فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع، فيما سيعاني 84 بالمئة منهم سوء تغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد، "ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق، تجعله من بين أكثر النزاعات تدميراً منذ نهاية الحرب الباردة".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة​.

أخبار ذات صلة

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

الأردن: لا نعرف تفاصيل صفقة القرن

الأردن: لا نعرف تفاصيل صفقة القرن

السيسي يوجه رسالة للمصريين حول نتائج استفتاء الدستور

السيسي يوجه رسالة للمصريين حول نتائج استفتاء الدستور

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق

السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب

السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

الفلسطيني الذي قنصه جيش الاحتلال وهو مقيد: &#34;وقفت فأطلقوا النار على قدمي&#34;

الفلسطيني الذي قنصه جيش الاحتلال وهو مقيد: "وقفت فأطلقوا النار على قدمي"

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

منوعات

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في &#34;باب الحارة&#34;

وفاء موصلي: لهذه الأسباب لن أشارك في "باب الحارة"

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب &#34;كرهني&#34; تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب "كرهني" تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

&#34;زمن الهبد الجميل&#34;.. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع &#34;العندليب&#34;

"زمن الهبد الجميل".. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع "العندليب"

عربي

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي