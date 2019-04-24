نائب أوباما مرشح للانتخابات الأمريكية في 2020

رام الله - دنيا الوطن

قالت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية: إن جون بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يعتزم الإعلان عن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة 2020.

وأوضحت الشبكة، أن نائب الرئيس السابق، سيعلن عن ترشحه الخميس، حيث عمل بايدن (76 عاماً) نائبا لأوباما في الفترة من عام 2009 إلى 2017.وينضم بايدن إلى عدد كبير من الأمريكيين الذين أعلنوا حتى الآن ترشحهم لرئاسة الولايات المتحدة لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.ومن المقرر، أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.