ما هو السلاح الجديد الذي حمله حارس نتنياهو في الجولان؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إنه تم توثيق أحد حراس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو يحمل سلاحاً جديداً وخاصاً مضاداً للأجسام الطائرة خلال جولة لعائلة نتنياهو في مدينة فيساريا أمس.





وأوضح القناة، أن البندقية التي يحملها الحارس من إنتاج صيني وقادرة على تشويش الأجسام الطائرة المسيرة، متابعةً: "على الرغم من ان القوات الأمنية الإسرائيلية، تدرك جيداً تهديد الأجسام الطائرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم توثيقها، وبها حارس أمن ملاصق لنتنياهو، يحمل سلاحاً من هذا النوع".



وسبب آخر بأنه لربما البندقية صغيرة نسبياً من أنظمة أخرى ضد الاجسام الطائرة المنتجة في الغرب، والتي لم تثبت فاعليتها بعد بالتعامل مع التهديد.

وأضافت القناة، أن سبب استخدام القوات الأمنية الإسرائيلية لمنتج صيني غير واضحة تماماً؛ لكن لربما بأنها تكون الأداة الأنسب لتحييد الاجسام الطائرة المنتجة في الصين، والمعروفة جداً في منطقتنا.