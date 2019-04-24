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لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل

لبنان يَضع شرطاً لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، عن استعداد بلاده لتثبيت حدودها البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة مع إسرائيل، عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة.

ووفق ما أوردت وكالة (الأناضول) فقد جاءت تصريحات بري، خلال لقائه قائد قوات (يونيفيل) الأممية في جنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل كول، وتركز الحديث حول الخط الأزرق، والحدود البحرية.

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، وضعت الأمم المتحدة ما عرف بـ"الخط الأزرق"، لتأكيد الانسحاب.

ورغم أنه لم يراع الحدود الرسمية بشكل دقيق، إلا أن إسرائيل حاولت أكثر من مرة خرق "الخط الأزرق".

وقال الجنرال ديل كول، بحسب بيان الرئيس بري، إن الإمكانية واردة لاعتماد الآلية ذاتها في ترسيم الحدود البحرية.

ومنذ 31 كانون الثاني/ يناير 2017، يستنفر لبنان كل أدواته المتاحة للدفاع عن "البلوك رقم 9"، في مياهه الإقليمية بالبحر المتوسط، قرب الحدود البحرية مع إسرائيل.

ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي للمتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كلم، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.

وتبلغ مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كلم، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كلم، حيث تم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو بلوكات، ويمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.

وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه ذلك الجزء من البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب.

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