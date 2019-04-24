الأردن: لا نعرف تفاصيل صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الأردن ولا أحد يعرف تفاصيل (صفقة القرن)، لحد اللحظة.وقال الصفدي خلال لقاء جمعه، بأعضاء لجنة فلسطيني النيابية: إن الأردن مستمر في تقديم الدعم لرفع الظلم عن الفلسطنيين وإقامة دولتهم.وأوضح الصفدي، أن القضية الفلسطينية والقدس في مقدمة لقاءات واتصالات الملك، وهو يؤكد دائماً على أن الوطن البديل مرفوض وهذا ثابت أردني.وتابع: القدس فوق السياسة، والمقدسات خط أحمر، وحماية القدس مسؤولية أردنية فلسطينية عربية إسلامية، وإن الأردن في تواصل دائم مع كل القوى المؤثرة لدعم الفلسطنيين.وبيّن الصفدي، أن علاقات الأردن مع واشنطن قوية، لكننا نختلف معها بشأن القضية، فموقفنا ثابت بسلام شامل وعادل وفق مرجعيات السلام المعتمدة.