السيسي يوجه رسالة للمصريين حول نتائج استفتاء الدستور

وكتب السيسي، على حسابه الرسمي بـ (فيسبوك): "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني، ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة".

رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتسمح له بالترشح مرة أخرى لمدة ست سنوات.وأضاف السيسي: "إن ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة، حين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ممارسين حقهم السياسي والدستوري، سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي".وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "27 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء داخل مصر وخارجها من أصل عدد 61 مليون شخص بنسبة مشاركة 44.3 في المئة".وأضافت أن "الموافقين عددهم 23 مليون و416 ألف صوت بنسبة 88.8 في المئة، وغير الموافقين 2 مليون و945 ألف شخص بنسبة 11 في المئة".ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم الحق بالتصويت على التعديلات الدستورية 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليوناً و898 ألفاً و369 ناخباً، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليوناً و446 ألفاً و134 ناخبة.