شؤون فلسطينية

الرجوب يُعلّق على نية حماس تشكيل هيئة وطنية عُليا لمواجهة (صفقة القرن)

الرجوب يُعلّق على نية حماس تشكيل هيئة وطنية عُليا لمواجهة (صفقة القرن)
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن نية حركة حماس تشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة (صفقة القرن) "ليس له رصيد خارجي أو داخلي".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه لا "يوجد أي طرف إقليمي أو دولي يتعامل معهم أو يتعامل مع أي طرف خارج المنظمة، مشيراً إلى أن تصريح القيادي في حماس صلاح البردويل، حول تشكيل الهيئة العليا، من ضمن الحملات المسعورة التي واكبت المرحلة الماضية، بدءاً من موضوع منعهم إحياء ذكرى الثورة، مروراً بكل الإجراءات التي مارسوها فيما بعد".

وتابع الرجوب: "اليوم الخطر يواجهنا جميعاً ومسؤوليتنا الوطنية تقتضي أن تكون هناك وقفة بعيداً عن التهرب من المسؤولية".

ورداً على تصريحات مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر حول نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن (صفقة القرن) في حزيران/ يونيو المقبل، قال الرجوب: "نحن ليس لنا علاقة بما يقولون، ونؤكد لا يوجد حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين وفق المبادرة العربية والشرعية الدولية، وليس ما قامت به الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "الإدارة الأمريكية قامت بمجموعة من الخطوات تؤشر إلى أنها لا تعترف بحقوقنا ولا يوجد أحد يمكن أن يمرر شيئاً إذا لم يجد طرف فلسطيني، يمكن أن يتعامل بها". 

وشدّد الرجوب على أنه لا يوجد أحد في الإقليم عربياً أو غير ذلك يستطيع أن يملي أي شيء على الشعب العظيم، الذي هو صامد من عام 48، وهو متمسك بحقه وفي دولته.

وأردف: "المهم كيف يمكن أن نتصرف والكرة في ساحة الجميع، الذين نأمل أن يرتقوا بمسؤولية الشعور الوطني". 

وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه من خلال الاتصالات مع الأطراف العربية المؤثرة، المملكة السعودية والأردن ومصر، لا يمكن أن يكونوا بأي شكل من الأشكال طرف لفرض أي حلول خارج الحقوق المعترف بها دولياً، ونحن كفلسطينيين، ندرك بأهمية ومعنى أن نتوافق على رؤية سياسية نضالية في هذه المرحلة. 

أخبار ذات صلة

شاهد: والدا الشهيد أبوليلى: &#34;عمر ذلهم بحياته واليوم عنا عرس&#34;

شاهد: والدا الشهيد أبوليلى: "عمر ذلهم بحياته واليوم عنا عرس"

الفلسطيني الذي قنصه جيش الاحتلال وهو مقيد: &#34;وقفت فأطلقوا النار على قدمي&#34;

الفلسطيني الذي قنصه جيش الاحتلال وهو مقيد: "وقفت فأطلقوا النار على قدمي"

حواتمة: ندعو لوقف التطبيع مع الاحتلال وتشكيل لجنة لمتابعة قرارات القمة العربية

حواتمة: ندعو لوقف التطبيع مع الاحتلال وتشكيل لجنة لمتابعة قرارات القمة العربية

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

متى ستُعلن حكومة اشتية أسماء الوزراء بالحقائب الشاغرة؟

متى ستُعلن حكومة اشتية أسماء الوزراء بالحقائب الشاغرة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

الفلسطيني الذي قنصه جيش الاحتلال وهو مقيد: &#34;وقفت فأطلقوا النار على قدمي&#34;

الفلسطيني الذي قنصه جيش الاحتلال وهو مقيد: "وقفت فأطلقوا النار على قدمي"

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

منوعات

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ايلا

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

شاهد: أجمل بنات النجوم العرب.. بعضهن مراهقات خطفن الأضواء وفاجئن الجمهور

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

رامز جلال يشوّق جمهوره بصورة جديدة وتعليق

ميغان ماركل تختار طريقة &#34;الماء&#34; لوضع مولودها

ميغان ماركل تختار طريقة "الماء" لوضع مولودها

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

شاهد: حلا الترك تستعرض رشاقتها برقصة قصيرة والجمهور يُعلق

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

سبب غريب وراء مرض الإعلامية صابرين بورشيد.. ما علاقة صبغات الشعر

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب &#34;كرهني&#34; تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب "كرهني" تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

&#34;زمن الهبد الجميل&#34;.. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع &#34;العندليب&#34;

"زمن الهبد الجميل".. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع "العندليب"

&#34;فيديو مسرب&#34; لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و&#34;MBC&#34; تتدخل

"فيديو مسرب" لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و"MBC" تتدخل

عربي

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

الأمم المتحدة: 250 ألف يمني قتلوا بسبب الصراع الدائر بالبلاد

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية