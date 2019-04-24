الرجوب يُعلّق على نية حماس تشكيل هيئة وطنية عُليا لمواجهة (صفقة القرن)





وتابع الرجوب: "اليوم الخطر يواجهنا جميعاً ومسؤوليتنا الوطنية تقتضي أن تكون هناك وقفة بعيداً عن التهرب من المسؤولية".



ورداً على تصريحات مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر حول نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن (صفقة القرن) في حزيران/ يونيو المقبل، قال الرجوب: "نحن ليس لنا علاقة بما يقولون، ونؤكد لا يوجد حل دون دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين وفق المبادرة العربية والشرعية الدولية، وليس ما قامت به الإدارة الأمريكية".





وأضاف: "الإدارة الأمريكية قامت بمجموعة من الخطوات تؤشر إلى أنها لا تعترف بحقوقنا ولا يوجد أحد يمكن أن يمرر شيئاً إذا لم يجد طرف فلسطيني، يمكن أن يتعامل بها".



وشدّد الرجوب على أنه لا يوجد أحد في الإقليم عربياً أو غير ذلك يستطيع أن يملي أي شيء على الشعب العظيم، الذي هو صامد من عام 48، وهو متمسك بحقه وفي دولته.



وأردف: "المهم كيف يمكن أن نتصرف والكرة في ساحة الجميع، الذين نأمل أن يرتقوا بمسؤولية الشعور الوطني".



وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه من خلال الاتصالات مع الأطراف العربية المؤثرة، المملكة السعودية والأردن ومصر، لا يمكن أن يكونوا بأي شكل من الأشكال طرف لفرض أي حلول خارج الحقوق المعترف بها دولياً، ونحن كفلسطينيين، ندرك بأهمية ومعنى أن نتوافق على رؤية سياسية نضالية في هذه المرحلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، أن نية حركة حماس تشكيل هيئة وطنية عليا لمواجهة (صفقة القرن) "ليس له رصيد خارجي أو داخلي".وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه لا "يوجد أي طرف إقليمي أو دولي يتعامل معهم أو يتعامل مع أي طرف خارج المنظمة، مشيراً إلى أن تصريح القيادي في حماس صلاح البردويل، حول تشكيل الهيئة العليا، من ضمن الحملات المسعورة التي واكبت المرحلة الماضية، بدءاً من موضوع منعهم إحياء ذكرى الثورة، مروراً بكل الإجراءات التي مارسوها فيما بعد".