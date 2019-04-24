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دولي

إيران: أمريكا دولة خارجة عن القانون

إيران: أمريكا دولة خارجة عن القانون
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا باتت دولة خارجة عن القانون.

وأضاف ظريف، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "الولايات المتحدة الأمريكية، خرقت كل الاتفاقات التي أقرتها، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدارته يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة بلادهم".

وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: إن ظريف توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، من المقرر بدء أعماله، غداً الأربعاء.

وقالت: إنه من المقرر، أن يجري وزير الخارجية الإيراني، العديد من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأخرى.

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