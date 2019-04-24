إيران: أمريكا دولة خارجة عن القانون

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا باتت دولة خارجة عن القانون.وأضاف ظريف، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "الولايات المتحدة الأمريكية، خرقت كل الاتفاقات التي أقرتها، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدارته يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة بلادهم".وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: إن ظريف توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، من المقرر بدء أعماله، غداً الأربعاء.وقالت: إنه من المقرر، أن يجري وزير الخارجية الإيراني، العديد من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأخرى.