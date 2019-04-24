إيران: أمريكا دولة خارجة عن القانون
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا باتت دولة خارجة عن القانون.
وأضاف ظريف، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "الولايات المتحدة الأمريكية، خرقت كل الاتفاقات التي أقرتها، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدارته يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة بلادهم".
وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: إن ظريف توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، من المقرر بدء أعماله، غداً الأربعاء.
وقالت: إنه من المقرر، أن يجري وزير الخارجية الإيراني، العديد من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأخرى.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن أمريكا باتت دولة خارجة عن القانون.
وأضاف ظريف، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك): "الولايات المتحدة الأمريكية، خرقت كل الاتفاقات التي أقرتها، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدارته يغلبون مصلحة إسرائيل على مصلحة بلادهم".
وقالت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية: إن ظريف توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان "اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام"، من المقرر بدء أعماله، غداً الأربعاء.
وقالت: إنه من المقرر، أن يجري وزير الخارجية الإيراني، العديد من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأخرى.
التعليقات