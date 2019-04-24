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دولي

تفجير جديد في سريلانكا وارتفاع عدد القتلى لـ 359

تفجير جديد في سريلانكا وارتفاع عدد القتلى لـ 359
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز) للأنباء، إن انفجاراً جديداً وقع، الأربعاء، في صالة سينما "سافوي" في العاصمة السريلانكية كولومبو بعد سلسلة تفجيرات دامية، هزت البلاد يوم الأحد الماضي.

وارتفع عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة وضواحيها يوم الأحد الماضي إلى 359 قتيلاً ومئات الجرحى، وفقا لما أفادت به مصادر في الشرطة، وفق الوكالة.

وقال المتحدث باسم الشرطة/ روان جونسايكر، اليوم الأربعاء في بيان: "ارتفعت حصيلة القتلى في هجمات عيد الفصح التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا إلى 359 ".

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إنها نفذت من قبل سبعة مهاجمين، فيما أفادت السلطات أمس بأن جماعتين متشددتين سريلانكيتين، هما جماعة "التوحيد الوطني" وجمعية "ملة إبراهيم"، مسؤولتان عن التفجيرات.

يذكر أن العاصمة كولومبو وضواحيها، شهدت الأحد تفجيرات دامية، استهدفت ثلاث كنائس وأربعة فنادق، تزامنت مع احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين، وأسفرت عن مقتل 359 شخصاً، بينهم العشرات من جنسيات مختلفة، وإصابة نحو 500 آخرين.

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