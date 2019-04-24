تركيا تُلوح باستعدادها لشراء بديل عن مقاتلات "إف- 35" الأمريكية

وقال أوغلو، وفق وكالة (نوفوستي) الروسية: لماذا نشتري منظومات إس-400 (الروسية)؟ لأننا بحاجة ماسة إلى منظومة دفاع جوي؟".







وأضاف: "أما برنامج تصنيع طائرات إف-35 فنحن شركاء في هذا المشروع ودفعنا المبلغ المطلوب مقابل ذاك، وفي الوقت الحالي لا يواجه هذا المشروع أي مشكلة؛ لكن في حال تحقيق السيناريو الأسوأ، سنضطر إلى تلبية حاجتنا من مكان آخر، حيث يتم عرض التقنيات الأفضل علينا".

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استعداد بلاده لشراء بديلات عن مقاتلات "إف-35" الأمريكية في حال رفضت واشنطن توريدها لأنقرة.وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت سابقا بإمكانية شراء أنقرة مقاتلات "سو-57" الروسية في حال رفض الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات "إف-35".