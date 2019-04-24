عاجل

  • حواتمة: ندعو لوقف التطبيع مع دولة الإحتلال وتشكيل لجنة لمتابعة قرارات القمة العربية

  • حواتمة: نصارع في الحالة الفلسطينية على جبهتين: مقاومة صفقة ترامب والعمل على إنهاء الإنقسام

دولي

تركيا تُلوح باستعدادها لشراء بديل عن مقاتلات "إف- 35" الأمريكية

تركيا تُلوح باستعدادها لشراء بديل عن مقاتلات "إف- 35" الأمريكية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استعداد بلاده لشراء بديلات عن مقاتلات "إف-35" الأمريكية في حال رفضت واشنطن توريدها لأنقرة.

وقال أوغلو، وفق وكالة (نوفوستي) الروسية: لماذا نشتري منظومات إس-400 (الروسية)؟ لأننا بحاجة ماسة إلى منظومة دفاع جوي؟".

وأضاف: "أما برنامج تصنيع طائرات إف-35 فنحن شركاء في هذا المشروع ودفعنا المبلغ المطلوب مقابل ذاك، وفي الوقت الحالي لا يواجه هذا المشروع أي مشكلة؛ لكن في حال تحقيق السيناريو الأسوأ، سنضطر إلى تلبية حاجتنا من مكان آخر، حيث يتم عرض التقنيات الأفضل علينا".

وكانت وسائل إعلام تركية، أفادت سابقا بإمكانية شراء أنقرة مقاتلات "سو-57" الروسية في حال رفض الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات "إف-35".

أخبار ذات صلة

ما هو السلاح الجديد الذي حمله حارس نتنياهو في الجولان؟

ما هو السلاح الجديد الذي حمله حارس نتنياهو في الجولان؟

إيران: أمريكا دولة خارجة عن القانون

إيران: أمريكا دولة خارجة عن القانون

تفجير جديد في سريلانكا وارتفاع عدد القتلى لـ 359

تفجير جديد في سريلانكا وارتفاع عدد القتلى لـ 359

الزعيم الكوري الشمالي يصل روسيا للقاء بوتين

الزعيم الكوري الشمالي يصل روسيا للقاء بوتين

كوشنر يحث الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجي

كوشنر يحث الأمير محمد بن سلمان على التحلي بالشفافية بشأن مقتل خاشقجي

بشأن تصويت المقالين..اللجنة العليا للانتخابات بتركيا ترفض التماس الحزب الحاكم

بشأن تصويت المقالين..اللجنة العليا للانتخابات بتركيا ترفض التماس الحزب الحاكم

الأناضول: أردوغان قد يعقد لقاءً مع ترامب في وقت قريب

الأناضول: أردوغان قد يعقد لقاءً مع ترامب في وقت قريب

الكرملين: الزعيم كيم يلتقي الرئيس الروسي في 25 أبريل

الكرملين: الزعيم كيم يلتقي الرئيس الروسي في 25 أبريل

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

منوعات

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

بعد أيام من طلاقه.. علي ربيع يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب &#34;كرهني&#34; تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

شاهد: أزياء إليسا الفاخرة في كليب "كرهني" تثير ضجة بجرأتها..اكتشفي من صممها

&#34;زمن الهبد الجميل&#34;.. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع &#34;العندليب&#34;

"زمن الهبد الجميل".. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع "العندليب"

&#34;فيديو مسرب&#34; لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و&#34;MBC&#34; تتدخل

"فيديو مسرب" لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و"MBC" تتدخل

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

عربي

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

مستشار ترامب يكشف نصيحته لابن سلمان في قضية خاشقجي

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق