أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الأوقاف السورية، أن الخطابة في الجامع الأموي الكبير، ستصبح اعتباراً من بعد غد الجمعة بالتناوب بين كبار علماء دمشق.





ووفق (روسيا اليوم)، فإن ذلك يؤكد ما تم تداوله عن إقالة خطيب الجامع الأموي، مأمون رحمة، ووسط عدم إعلان الوزارة عن تفاصيل حول الأمر.





وأوضح الموقع، أن مواقع سورية، أرجعت السبب المباشر لإعفاء رحمة، كانت خطبته الأخيرة يوم الجمعة الفائت، التي أثارت كثيراً من الانتقاد والسخرية لما أعلنه رحمة، أن انتظار السوريين لساعات طويلة بغية الحصول على البنزين هو بمثابة "رحلة ترفيهية".



