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دولي

الزعيم الكوري الشمالي يصل روسيا للقاء بوتين

الزعيم الكوري الشمالي يصل روسيا للقاء بوتين
الزعيم الكوري الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
وصل قطار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى الأراضي الروسية، حيث من المقرر، أن يجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين غداً الخميس في مدينة فلاديفوستوك.

وقالت وكالة (نوفوستي)،  إن القطار المدرع لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عبر الحدود الروسية ووقف في محطة "حاسان" في الساعة 04:00 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت موسكو.

من جانبها، نقلت إدارة إقليم بريمورسكي في موقعها الإلكتروني عن كيم قوله في محطة السكك الحديدية "حاسان" خلال لقاء قصير مع ممثلي الإدارة ووزارة الخارجية الروسية: "أنا سعيد لوجودي على الأراضي الروسية".

وأضاف كيم أن زيارته الحالية لروسيا لن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن زيارته هذه خطوة أولى لتطوير العلاقات مع موسكو.

وزار كيم دار الصداقة الروسية الكورية الشمالية، حيث التقى العاملة المسؤولة عن النظام في هذه الدار التي تم بناؤها عشية زيارة جده، كيم إيل سونغ، إلى روسيا عام 1986، وشكرها لعملها.

ثم توجه قطار كيم إلى مدينة فلاديفوستوك، ومن المتوقع وصوله إلى محطة المدينة في الساعة 11:00 صباح اليوم بتوقيت موسكو.

وهذه أول زيارة لكيم جونغ أون إلى روسيا منذ توليه زمام الحكم في بلاده عام 2011، حيث سيجري لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الخميس في جزيرة "روسكي" بفلاديفوستوك، وستتركز محادثات الزعيمين على تسوية القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية والعلاقات الثنائية.

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