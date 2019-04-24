إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب 21 مواطناً على الأقل، بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز السام والمسيل للدموع، في مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.وأفادت الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتعاملها مع 21 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال داخل مدينة نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضحت، أن من بين الإصابات سبعة بالرصاص المطاطي، منها إصابتان بالرأس، نقلتا للمستشفى لاستكمال وتلقي العلاج، إضافة إلى 14 إصابة بالغاز السام والمدمع، بينها إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر شهرين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.