الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 23-13 25-14 25-14 بيت لحم 23-13 25-14 25-14 رام الله والبيرة 22-12 24-13 24-13 طولكرم 27-14 28-14 28-15 نابلس 24-13 26-14 26-14 قلقيلية 27-14 28-14 28-15 جنين 26-13 28-14 28-14 سلفيت 23-13 25-14 25-14 طوباس 26-13 28-14 28-14 روابي 24-13 26-14 26-14 الخليل 21-12 24-13 24-13 غزه 25-14 26-15 26-16 أريحا 30-16 32-17 32-17 خانيونس 25-14 26-15 26-16 الأغوار الشمالية 28-14 30-15 30-15 رفح 26-13 27-14 27-15

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وربيعياً لطيفاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: