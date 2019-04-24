شؤون فلسطينية

"رزان".. فتاة من غزة حولت وجهها لمساحة تعبير فريدة وتكشف لـ"دنيا الوطن" أسرارها

"رزان".. فتاة من غزة حولت وجهها لمساحة تعبير فريدة وتكشف لـ"دنيا الوطن" أسرارها
رزان حماد
خاص دنيا الوطن
 كانت طفلة عادية في الخامسة من عُمرها، تُمسك القلم وترسم "خربشات" على يدها، وكبرت رزان، وكبرت مساحاتها معها، وتطورت خربشاتها بطريقة مُذهلة.

وأثبتت رزان عصام حماد (19 عاماً)، أن خربشات الطفولة لم تكن مجرد خربشات، بل كانت مقدمة لموهبة سطرتها أناملها المُبدعة، لكن "وجهها" كان له المساحة الأكبر في رسماتها.

رزان التي تدرس وسائط متعددة في عامها الأول بالكلية الجامعية، تحلم بأن تُعانق النجوم، وأن تُصبح معروفة على مستوى العالم.

تقول لـ"دنيا الوطن": "من أسعد التعليقات التي رأيتها حين نعتتني إحدى المُتابعات بالنجمة، قد تكون كلمة روتينية بالنسبة لها، لكنها تعني الكثير لي".

تؤكد رزان، أن تشجيع والديها لها وشعورهما بالفخر بها من أكبر أسباب نجاحها، ومن أكبر دوافع استمرارها، وتقول: "وجهي ليس المساحة الوحيدة، بل الأكبر فقط، لأنه لا حدود للتعبير فيه".

وإذا ما كانت تخشى على بشرتها كأي فتاة من المواد الكيماوية بالألوان، قالت رزان: " لا أخاف على بشرتي، فلدي فيتامينات لتغذيتها، كما أنني أحاول أن أبتعد عن الكيماويات، لذا أستخدم ألوان أكريلك ومكياج، وأقلام لوح أو حبر".

وأكدت رزان، أنه لو سنحت لها فرصة للظهور عبر برامج المواهب العربية، فلن تتردد لحظة واحدة.

وكشفت رزان، أن كل رسمة من رسماتها ليست عشوائية، وقالت: "كل رسمة تحمل رسالة، تحمل مشاعري أثناء رسمها، والألوان تعكس نفسيتي آنذاك، فهي التي تتحكم بالرسمة بشكل عام".

وضربت رزان مثلاً بهذه الصورة، وقالت: "هذه الرسمة تحمل قضية عامة، بها الكثير من الكلام، لكنني اختصرته، ورسالتي فيها أن الفراق الإجباري بين شخصين يقتل كل شيء داخلنا".


  ورغم إبداعها وأناملها الذهبية، إلا أن رزان لم تستغل موهبتها بفن المكياج، وقالت: "لا أحب المكياج رغم أنني أُتقنه، ولا أحب وضعه لأحد أيضاً".

وختمت رزان حديثها برسالة إلى الفتيات: "أنا تميزت لأنني بنيت نفسي من الشيء الذي أحبه، ومصدر قوتي دعم والداي، ولا مبالاتي بالمُحبطين، وكلامهم أكثر شيء ساعدني على التقدم في موهبتي".





















أخبار ذات صلة

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

جمانة غنيمات: نرفض أي تسوية للقضية الفلسطينية لا تنسجم مع الثوابت الأردنية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية وربيعية في معظم المناطق

متى ستُعلن حكومة اشتية أسماء الوزراء بالحقائب الشاغرة؟

متى ستُعلن حكومة اشتية أسماء الوزراء بالحقائب الشاغرة؟

المدلل: غرفة العمليات المشتركة تُتابع مماطلة نتنياهو بتنفيذ التفاهمات بغزة

المدلل: غرفة العمليات المشتركة تُتابع مماطلة نتنياهو بتنفيذ التفاهمات بغزة

وفد من قيادة الجبهة الشعبية بغزة التقى بالمسؤولين المصريين وتوجّه إلى سوريا

وفد من قيادة الجبهة الشعبية بغزة التقى بالمسؤولين المصريين وتوجّه إلى سوريا

قيادي بـ&#34;حماس&#34;: لا نفاوض إسرائيل والمفاوضات مسؤولية المنظمة والكتلة الإسلامية لم تتراجع

قيادي بـ"حماس": لا نفاوض إسرائيل والمفاوضات مسؤولية المنظمة والكتلة الإسلامية لم تتراجع

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

إصابة 21 مواطناً بالرصاص المطاطي والغاز بمواجهات مع الاحتلال بمدينة نابلس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية

منوعات

&#34;زمن الهبد الجميل&#34;.. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع &#34;العندليب&#34;

"زمن الهبد الجميل".. نشطاء يسخرون من عادل إمام بسبب مواقفه مع "العندليب"

&#34;فيديو مسرب&#34; لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و&#34;MBC&#34; تتدخل

"فيديو مسرب" لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و"MBC" تتدخل

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

عربي

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

أزمة البنزين بسوريا تُطيح بخطيب الجامع الأموي بدمشق

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق

إقرار التعديلات الدستورية في مصر بموافقة 88.33% من أصوات الناخبين والسيسي يُعلّق

السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب

السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب