المدلل: غرفة العمليات المشتركة تُتابع مماطلة نتنياهو بتنفيذ التفاهمات بغزة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تمارس التسويف والمماطلة، في تنفيذ التفاهمات بقطاع غزة، مبينًا في الوقت ذاته، أن الضمان لاستمرار هذه التفاهمات، هو استمرار مسيرات العودة.

وقال المدلل لـ"دنيا الوطن": إنه يوجد في الوقت الحالي، نقاشٌ؛ لإعادة استخدام الأدوات الخشنة، التي وفق تعبيره، تُزعج الجانب الإسرائيلي، وتُربكه على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، مضيفًا: "تلك الأدوات تُعبر عن غضب الشعب الفلسطيني، ونحن لا مانع لدينا من إعادة استخدامها مُجددًا، إذا ما استمر العدو بالمماطلة والتسويف".

وعن موقف غرفة العمليات المشتركة، من تلكؤ إسرائيل في تطبيق التفاهمات، أوضح، أن غرفة العمليات، تُتابع ما يحدث على الأرض، ولديها حنكة في التعامل الميداني مع الجيش الإسرائيلي، مشددًا على أن المُعادلة ما زالت راسخة "القصف بالقصف، والدم بالدم"، لذا إذا ما استمر الاحتلال بالمماطلة، فسيكون للمقاومة كلمتها، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، وحول خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجامعة العربية، أكد المدلل، أن حركته كانت تأمل بأن يُعلن الرئيس أبو مازن، وقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية أوسلو، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، اللذين دعاهما أيضًا لوقف العمل بأوسلو.

وأضاف: "نؤكد على الأخ أبو مازن، طالما أن كافة الدول العربية، والكل الفلسطيني، يرفض صفقة القرن، لا بد أن تكون هنالك خطوات جدية وموحدة، لمواجهة صفقة القرن بمشاركة الكل الوطني".

وحول تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية عزام الأحمد، عن حركة الجهاد الإسلامي، أن بياناتها، امتداد لصفقة القرن؛ رد المدلل على ذلك، بالتأكيد على أن حركته تُعيب على الأحمد، أن يصدر منه هذا الكلام، في الوقت الذي تؤكد الجهاد الإسلامي، أن سلاح المقاومة، هو الوحيد القادر على الوقوف بمواجهة (صفقة القرن).

وأضاف أن الجهاد الإسلامي، كانت وما زالت داعية للوحدة الفلسطينية، متابعًا: "كان من المفروض من الأخ عزام، ألا يصدر منه تصريحات توتيرية، وأن يعمل على استعادة الوحدة الفلسطينية، لا أن يُزيد الشرخ بين الفلسطينيين".