وفد من قيادة الجبهة الشعبية بغزة التقى بالمسؤولين المصريين وتوجّه إلى سوريا

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إياد عوض الله، أن وفدًا رفيعًا من الجبهة، غادر مؤخرًا قطاع غزة، لإجراء جولة خارجية، تشمل مصر وسوريا.

وقال عوض الله لـ"دنيا الوطن": إن الوفد غادر قبل أيام، والتقى ببعض القيادات المصرية، ثم توجّه إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء المسؤولين السوريين، ومن ثم سيعود للقاهرة، للقاء المصريين مرة أخرى، قبل أن يرجع لقطاع غزة.

وأضاف عوض الله، أن وفد الجبهة، قدم رؤية شاملة، للجانب المصري، حول القضايا الوطنية الفلسطينية، بما فيها تطبيق اتفاقيات المصالحة، لا سيما اتفاقي 2011، و2017، وفق رُزمة واضحة المعالم، وأجندة زمنية؛ بهدف مغادرة الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون.

وأشار إلى أن الوفد الجبهاوي، خرج أيضًا لمناقشة القضايا الداخلية للشعبية المتعلقة بالتنظيم والمكاتب الحركية، موضحًا أنه سيلتقي بقيادات الفصائل بالخارج، بما في ذلك قيادتي حركتي فتح وحماس؛ وستحرص الجبهة من خلال الجولة على تقديم كل شيء؛ من أجل إتمام المصالحة على أرض الواقع.

وفي سياق آخر، أكد عوض الله، أن الخلاف السياسي بينهم وبين حركة فتح، لا يرتقي لمرحلة الاشتباك أو الاقتتال؛ لاسيما وأن الجبهة تؤمن بالتعددية السياسية، والفكرية، والتنظيمية، متابعًا: نحن نختلف سياسيًا.. نشتبك ديمقراطيًا.. كما أن رفض الجبهة لأوسلو، يأتي في إطار المصلحة الوطنية العامة، وإعادة بناء منظمة التحرير، ومغادرة النهج السياسي السائد، وليس من أجل المناكفة.

وأوضح أنه يوجد بين الجبهة وبعض الحركات الفلسطينية، ومنها حركة حماس، اشتباك سياسي، لكن هذا لا يؤدي لحدوث قطيعة بين الجبهة وتلك الأطراف.

وفي إطار التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، عبر الوسيط المصري، قال عوض الله: إنه إذا ما استمر نتنياهو بالمماطلة في تنفيذ التفاهمات، سيكون لغرفة العمليات المشتركة، قرارات في إطار المواجهة، ولكن في إطار التوافق الوطني.

شاهد تصريحات إياد عوض الله لـ"دنيا الوطن"..





