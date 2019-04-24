شاهد: قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى غرب سلفيت











رام الله - دنيا الوطنفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية غرب سلفيت، والحقت أضراراً بعدد من المنازل المجاورة.ويتألف المنزل المستهدف من طابقين بواقع 4 شقق سكنية، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأفادت (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت على الساعة العاشرة والنصف من الليل الماضية بلدة الزاوية بأعداد كبيرة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وانتشرت في معظم حاراتها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة قبل أن تحاصر وتقتحم منزل ذوي الشهيد وتشرع بهدم جدرانه الداخلية وتفخيخه ومن ثم تفجيره وهدمه كاملاً عند الساعة السادسة من صباح اليوم.وأضاف: أن قوات الاحتلال أجبرت العشرات من المواطنين، بما في ذلك الأطفال والنساء، على مغادرة منازلهم المجاورة لمنزل عائلة أبو ليلى، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية عملية الهدم والتفجير.ونقلت (وفا) عن شاهد عيان واحد مواطني الزاوية: إن نحو 50 عائلة جرى تشريدها في العراء خلال عملية الهدم والتفجير الإسرائيلية.في غضون ذلك، اندلعت خلال عملية الهدم التي استمرت لأكثر من سبع ساعات متواصلة، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغز والصوت صوبهم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.ووصف رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، في حديث لتلفزيون فلسطين، عملية اقتحام البلدة من قبل قوات الاحتلال وهدم المنزل بالهمجية، مشيرا الى ترويع الجنود للمواطنين الآمنين والعزل، لافتا الى أن المجتمع المحلي سيباشر بإعادة بناء منزل عائلة ابو ليلى.وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت عمر أبو ليلى (19 عاماً) في 19 من آذار/مارس الماضي في منزل قديم ببلدة عبوين شمال رام الله، بعد مطاردته لثلاثة أيام، واحتجزت جثمانه، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة (آريئيل).