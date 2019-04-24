شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية

الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أبو ليلى في بلدة الزاوية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متاخرة من الليلة، منزل ذوي الشهيد عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة بأعداد كبيرة، ترافقها جرافة عسكرية، وانتشرت في معظم حاراتها، قبل أن تقتحم منزل ذوي الشهيد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أخلى المنازل المجاورة لمنزل ذوي الشهيد من ساكنيها، وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، صوب الصحفيين المتواجدين في مبنى مجاور، ما أصابهم بالاختناق.

وأعلن جيش الاحتلال أن بلدة الزاوية منطقة عسكرية مغلقة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال أعدمت الشهيد أبو ليلى في التاسع عشر من آذار الماضي في منزل قديم ببلدة عبوين شمال رام الله، بعد مطاردته لثلاثة أيام، واحتجزت جثمانه.

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