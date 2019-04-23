شؤون فلسطينية

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الثقافة د. عاطف أبو سيف على أن "الثقافة الفلسطينية هي من يوحدنا"، و"أن صراعنا مع الاحتلال، في جزء محوري منه، ثقافي بامتياز، لاسيما أن الثقافة هي حارسة الهوية الوطنية".

وقال أبو سيف، في كلمته بحفل تأبين عميد النقاد الفلسطينيين صبحي شحروري، في محافظة طولكرم، بعد ظهر اليوم: "نحتفي اليوم بأحد أساطين الثقافة الفلسطينية المعاصرة، وأحد القامات والهامات الكبرى في النقد الأدبي، وفي كتابة القصة القصيرة في بواكيره، أستاذنا الكبير صبحي شحروري".

ولفت إلى أن من عاصروا شحروري من الأدباء الكبار كالشاعر المتوكل طه والشاعر عبد الناصر صالح يمكنهم الحديث عنه بشكل مستفيض، لكن شحروري، وبلا شك، كان بصمة في الثقافة الفلسطينية، هو صاحب الإرث المعرفي الكبير الذي جمعنا من بقاع فلسطين المختلفة، لنحتفي به، ونستظل بظلاله المعرفية، وهو الذي عاصر وعايش أجيالاً مختلفة، كما عاش فصولاً عدة من "الأوديسا الفلسطينية"، منذ إضراب العام 1936 حين كان طفلاً، ومروراً بنهوض الشعب الفلسطيني حاملاً جمرة الثورة، وحتى إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية نواة الدولة الفلسطينية المعاصرة.

وأضاف: نحتفي بهذه القامة الأدبية اليوم، في بادرة وفاء لجيل الرواد وجيل الآباء ممن حافظوا على جمرة الثقافة، وجمرة الوطن مشتعلة، وحافظوا على ثقافتنا الوطنية نبراساً ومنارة تضيء لنا الطريق .. لولا هذا الجيل العظيم الذي حمل القلم، وحمل معهم رفاقهم قبلهم وبعدهم البندقية والقنبلة والحجر، لما تكرست الثقافة بوصفها فعل مقاومة، ولما تكرست بكونها حارس الهوية الفلسطينية.

وأكد أبو سيف أنه ليس من الغريب على محافظة ومدينة طولكرم أن تحتضن فعلاً وطنياً وثقافياً كهذا .. وقال: طولكرم هي مدينة القامات الإبداعية، فمنها عبد الرحيم محمود، وأبو سلمى، وعلي فودة، وعزت الغزاوي، وغيرهم من القامات الإبداعية الكبرى، وأيضاً هي مدينة الشهداء، ومن بينهم القائد الشهيد ثابت ثابت، والشهيد رائد الكرمي، وغيرهما من القامات الوطنية الكبيرة.

وختم أبو سيف: الثقافة الوطنية هي حارسة الحلم، وحارسة الهوية، والمحافظة على الحكاية الفلسطينية، فالصراع مع الاحتلال صراع حكاية .. صراع بين من ألف قصة وأراد من العالم أن يصدقها، وبين صاحب الأرض والرواية الحقيقية نحن الفلسطينيون، أبناء كنعان الأول .. اليوم، ونحن نحتفي بصبحي شحروري فإننا نحتفي بأنفسنا، نحتفي بوجودنا على هذه الأرض، ومقدرتنا على الاستمرار .. نحن مستمرون وباقون، وهم إلى زوال .. نحن باقون بفضل هذه الأقلام العظيمة التي حافظت على الإرث الثقافي الفلسطيني، وجعلت من هذا النهر الثقافي العظيم من المعرفة الفلسطينية مستمراً منذ بزوغ نجم الوطنية منذ نهايات القرن التاسع عشر، والصمود الأسطوري المتواصل لأبناء شعبنا في مواجهة المشروع الاحتلالي الاستعماري الصهيوني، فشكراً لشحروري والرواد أمثاله لأنهم حافظوا علينا حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

المالكي يلمح لتوجهٍ فلسطيني جديد حال لم تلتزم الدول العربية بشبكة الأمان

المالكي يلمح لتوجهٍ فلسطيني جديد حال لم تلتزم الدول العربية بشبكة الأمان

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية

مجدلاني: نهج الاحتلال دمر حل الدولتين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

مجدلاني: نهج الاحتلال دمر حل الدولتين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

جامعة الخليل تُصدر بيانًا حول قضية تهجم أحد أساتذتها على مخيم الفوار

جامعة الخليل تُصدر بيانًا حول قضية تهجم أحد أساتذتها على مخيم الفوار

وزير الحكم المحلي: سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا الإسلامية والمسيحية

وزير الحكم المحلي: سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا الإسلامية والمسيحية

التعليقات

الدنيا حكايات

أمريكا ومصر وتركيا

أمريكا ومصر وتركيا

شؤون فلسطينية

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

أبو سيف: شحروري وجيل الآباء من رواد الثقافة الوطنية هم من حافظ على هويتنا

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

الأعياد اليهودية.. استباحة واسعة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يصدر قرارات لتمكين الشباب ولنصرة القضية الفلسطينية

مجدلاني: نهج الاحتلال دمر حل الدولتين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

مجدلاني: نهج الاحتلال دمر حل الدولتين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

جامعة الخليل تُصدر بيانًا حول قضية تهجم أحد أساتذتها على مخيم الفوار

جامعة الخليل تُصدر بيانًا حول قضية تهجم أحد أساتذتها على مخيم الفوار

وزير الحكم المحلي: سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا الإسلامية والمسيحية

وزير الحكم المحلي: سنواصل معركة الدفاع عن القدس ومقداستنا الإسلامية والمسيحية

منوعات

&#34;فيديو مسرب&#34; لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و&#34;MBC&#34; تتدخل

"فيديو مسرب" لسما المصري ورامز جلال يثير الجدل.. و"MBC" تتدخل

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

جلسة تصوير لصافيناز في حوض السباحة

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

سوزان نجم الدين بالمستشفى بعد هبوط حاد بالدورة الدموية

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

نيرمين الفقي تبهر جمهورها بطلة تنحت قوامها

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رغم بلوغه الـ 53 عاماً.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

42 عملية تجميل و11 سنة على كرسي متحرك وفنان يحتفظ بدبلتها.. حكايات سماح أنور

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

لن تصدق الشبه بينهم.. مشاهير يبدون كما لو كانوا توائم

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

شاهد: عمرو دياب يحرج أحد معجبيه

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة &#34;عارية الصدر&#34; للأطفال

إهمال 3 عاملين بالتلفزيون السوري يتسبب بظهور فتاة "عارية الصدر" للأطفال

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

الفاشينيستا الفلسطينية علا فرحات تثير الجدل بفيديو جريء مع زوجها

عربي

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

الرئيس الجزائري المؤقت يعين رشيد حشيشي رئيساً تنفيذياً لشركة سوناطراك النفطية

السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب

السيسي يدعو لتمكين المؤسسات الوطنية وقوات الجيش الليبي من القضاء على الإرهاب

زعماء أفارقة يمنحون المجلس العسكري في السودان ثلاثة أشهر لإجراء إصلاحات ديمقراطية

زعماء أفارقة يمنحون المجلس العسكري في السودان ثلاثة أشهر لإجراء إصلاحات ديمقراطية

الداخلية السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 جانياً

الداخلية السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 جانياً