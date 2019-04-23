شؤون فلسطينية

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات

أبو جيش يتعهد بتوسيع مشاريع صندوق التشغيل الفلسطيني لمواجهة التحديات
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، رئيس مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للمجلس التنفيذي للصندوق بحضور الأعضاء، وهم شاهر سعد الأمين للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، و فريد غنام وكيل وزارة المالية وعمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية و مهدي حمدان المدير التنفيذي للصندوق.

واكد الوزير أبو جيش في كلمة في مستهل الاجتماع دعمه الكامل لعمل الصندوق ومشاريعه المختلفة، مشيداً في الوقت ذاته بطاقم الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال أبو جيش إن الخريجين والعاطلين عن العمل يعقدون امالاً كبيرة على الصندوق في حل مشاكلهم وتوفير فرص العمل وتوفير الأرضية لانشاء المشاريع التنموية.

وشدد على ضرورة التزام الممولين والمؤسسات الأجنبية والاممية والعربية والمحلية العاملة في مجال التمويل بالعمل مع ومن خلال الصندوق والذي يمتلك كل مقومات النجاح والابداع في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة، فضلاً عن امتلاكه قاعدة البيانات الخاصة بالمتعطلين عن العمل وكذلك لخبرته الطويلة في هذا المجال.

وتعهد أبو جيش بالعمل الجاد مع الجميع من اجل توسيع محفظة مشاريع الصندوق خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه القضية والمشروع الوطني.

كما شدد على أهمية التشارك والتشبيك وتعزيز العمل مع المؤسسات الوطنية المختلفة وخصوصاً النقابات لتجويد العمل.

واستمع الوزير أبو جيش لشرح مفصل قدمه حمدان حول عمل الصندوق خلال الفترة الماضية والمشاريع الذي يقوم بتنفيذها الان والمنوي تنفيذها خلال الفترة القادمة.

واستعرض حمدان إنجازات الصندوق خلال تلك الفترة وأبرزها مشروع "ستارت اب" وبرنامج "مشروعك" لدعم وتمويل المشاريع التنموية، وكذلك مشاريع التشغيل التي ينفذها "الصندوق" في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسات اممية وخصوصاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "undp".

كما تطرق حمدان لتوسع عمل "الصندوق" والذي شمل كافة المحافظات بما فيها محافظة القدس والاهتمام بالعمل في قطاع غزة الذي يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة جداً.

كما استعرض حمدان خطط واستراتيجية "الصندوق" خلال الفترة القادمة التي ستشهد تمويل ودعم انشاء الاف المشاريع التنموية لشريحة الخريجين والعاطلين عن العمل، بالإضافة الى توسيع قاعدة المشاريع التشغيلية.

وأكد حمدان أن الصندوق يتطلع لتحقيق نتائج مميزة على صعيد مكافحة البطالة وتعزيز التنمية في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة خلال فترة عمل معالي الوزير أبو جيش.

وعبر حمدان عن امتنانه لاهتمام الوزير أبو جيش بدعم الصندوق ومشاريعه.

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