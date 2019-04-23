شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان

وزارة الزراعة تؤكد على وفرة المنتجات الزراعية خلال شهر رمضان
مزارعون فلسطينييون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة على وفرة المنتجات الأساسية من الدواجن واللحوم الحمراء والخضار بكميات تناسب الطلب وبما يؤمن استقرار للأسعار طيلة شهر رمضان.

وأضافت: أن هذه الكميات ستكون بما يفي ويزيد عن الطلب أحياناً وبما يؤمن أسعاراً عادلة للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وفي ذات السياق، أكدت الوزارة على أن خطتها في توفير كميات مناسبة من الدجاج اللاحم وتجاوز أزمة انخفاض الكميات في الأسبوعين الماضيين، قد أعادت الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، نافية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن وزارة الزراعة قد حددت سعراً لبيع الدجاج اللاحم في السوق.

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